证监会就私募基金管理征求意见 强调行业自律

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透北京2月20日 - 中国证监会周三发布关于私募证券投资基金的征求意见稿,将所有目前尚未纳入监管的、投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及证监会规定的其他证券及其衍生品种的私募基金纳入监管范围,并强调充分发挥行业自律管理作用、实施适度行政监管的指导思想.
证监会网站新闻稿称,证监会就《私募证券投资基金管理暂行办法》向社会公开征求意见.同时,中国基金业协会也起草了相关管理人登记、产品备案规则.而在监管规模上,暂行办法规定了相对低的门槛.
暂行办法对基金份额持有人利益优先、防范内幕交易和利益输送、严禁侵占、挪用基金财产、欺诈客户以及"老鼠仓"行为等基金管理人及其从业人员应当遵守的底线规范作了规定.对于私募基金管理人的日常管理、私募基金的投资运作等不作限制性要求,由基金管理人根据自身情况、基金合同约定自主安排.
新闻稿称,证券资产管理规模超过1亿元人民币的机构应当到基金业协会进行登记.这些机构不仅包括目前的"阳光私募"管理机构,还包括PE、VC等机构,只要其管理的产品中,投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种的规模累计在1亿元以上,即应当进行登记.
而合格投资者投资于单只私募基金的金额不得低于100万元.
但该规定不涉及"商业银行、保险机构、信托公司等受其他金融监管部门监管的机构从事的私募基金业务活动".而据路透了解,上述机构私募活动的投资门槛一般在100-300万元之间,很多"阳光私募"是通过信托公司的平台进行发售并运作的.(完)
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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