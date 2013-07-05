中金所获准国债期货交易--证监会

路透北京7月5日 - 中国证监会发言人周五称，已批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需要两个月。

该发言人在新闻发布会上并称，国债期货上市不会影响股市政策预期和基本走势，更不会加剧货币市场资金紧张。