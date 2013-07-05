中金所获准国债期货交易--证监会

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京7月5日 - 中国证监会发言人周五称，已批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需要两个月。
该发言人在新闻发布会上并称，国债期货上市不会影响股市政策预期和基本走势，更不会加剧货币市场资金紧张。
中国证券报周三引述权威人士表示，国债期货推出方案近日已获得国务院批准，下一步将由证监会确定具体上市时间；业内人士就此预计，国债期货或于9月中旬正式挂牌，意味着其时隔18年后重返中国资本市场。(完)
(发稿 丁琦； 撰写 李然; 审校 张喜良)
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