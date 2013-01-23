郭树清：未来国内资本市场将坚持投融资功能完全平衡

路透上海1月23日 - 中国证监会主席郭树清近日表示,今后一段时期,中国资本市场发展的基础将更加坚实,证监会将坚持从新兴加转轨的基本实际出发,坚持投资功能和融资功能完全平衡,坚持放松管制和加强监管紧密结合,坚持对内开放和对外开放相互促进.

据证监会网站,在周一至周二召开的全国证券期货监管会议上,郭树清指出,2013年有十项证券期货监管的重点工作,其中包括加快发展多层次资本市场;进一步深化发行和退市制度改革;不断促进上市公司质量提升;进一步发挥期货市场服务实体经济功能;大力培育机构投资者队伍;继续积极稳妥地推进对外开放等.

上海证券报周三报导披露这十项工作计划的更多详情,例如在培养机构投资者方面,要以股权投资基金和投资管理公司为重点,允许符合条件的券商、保险公司、私募基金等从事公募基金业务,积极推动境外养老金、慈善基金、主权基金等长期资金投资境内市场,协助和配合全国基本养老保险基金和住房公积金委托专业机构进行投资管理,实现保值增值.

报导称,今年证监会将进一步完善合格境内机构投资者(QDII)制度安排,继续扩大合格境外机构投资者(QFII)和人民币境外机构投资者(RQFII)的投资额度,增加投资便利性,继续支持跨境ETF产品和跨境债券市场发展,推进期货公司境外期货经纪业务试点,继续支持境内企业境外上市,支持符合条件的券商走出去.

在发展期货市场方面,今年要做好国债期货的上市准备工作,推动开放性的原油期货市场建设,积极推动铁矿石、动力煤等大宗商品期货品种创新的研究,做好碳排放权交易试点市场的调研和引导,探索发展利率类、汇率类金融衍生品.

在多层次资本市场方面,今年将扩大新三板试点范围,继续引导区域性股权交易市场规范发展,鼓励券商探索建立柜台交易市场;推动债市制度规则统一,深化互联互通;完善公司信用类债券制度规则,有序扩大中小企业私募债券试点;探索完善债券评级和债券增信机制.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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