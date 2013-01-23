郭树清：未来国内资本市场将坚持投融资功能完全平衡

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长
路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。
路透上海1月23日 - 中国证监会主席郭树清近日表示,今后一段时期,中国资本市场发展的基础将更加坚实,证监会将坚持从新兴加转轨的基本实际出发,坚持投资功能和融资功能完全平衡,坚持放松管制和加强监管紧密结合,坚持对内开放和对外开放相互促进.
据证监会网站,在周一至周二召开的全国证券期货监管会议上,郭树清指出,2013年有十项证券期货监管的重点工作,其中包括加快发展多层次资本市场;进一步深化发行和退市制度改革;不断促进上市公司质量提升;进一步发挥期货市场服务实体经济功能;大力培育机构投资者队伍;继续积极稳妥地推进对外开放等.
上海证券报周三报导披露这十项工作计划的更多详情,例如在培养机构投资者方面,要以股权投资基金和投资管理公司为重点,允许符合条件的券商、保险公司、私募基金等从事公募基金业务,积极推动境外养老金、慈善基金、主权基金等长期资金投资境内市场,协助和配合全国基本养老保险基金和住房公积金委托专业机构进行投资管理,实现保值增值.
报导称,今年证监会将进一步完善合格境内机构投资者(QDII)制度安排,继续扩大合格境外机构投资者(QFII)和人民币境外机构投资者(RQFII)的投资额度,增加投资便利性,继续支持跨境ETF产品和跨境债券市场发展,推进期货公司境外期货经纪业务试点,继续支持境内企业境外上市,支持符合条件的券商走出去.
在发展期货市场方面,今年要做好国债期货的上市准备工作,推动开放性的原油期货市场建设,积极推动铁矿石、动力煤等大宗商品期货品种创新的研究,做好碳排放权交易试点市场的调研和引导,探索发展利率类、汇率类金融衍生品.
在多层次资本市场方面,今年将扩大新三板试点范围,继续引导区域性股权交易市场规范发展,鼓励券商探索建立柜台交易市场;推动债市制度规则统一,深化互联互通;完善公司信用类债券制度规则,有序扩大中小企业私募债券试点;探索完善债券评级和债券增信机制.(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。