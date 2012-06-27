证监会官员称住房公积金投资研究已获实质性进展

路透上海6月27日电---中国证监会办公厅副巡视员江向阳表示,证监会支持推动社保基金、保险机构通过资本市场实现投资运营和保值增值.证监会与住建部共同研究住房公积金的管理和投资运营取得实质性进展.

中国证券报周三援引他在2012年陆家嘴论坛新闻发布会上的话称,证监会秉持长期投资、价值投资的理念,着力改变资本市场结构失衡矛盾.今年以来,证监会着力推进长期投资资金进入资本市场.

江向阳还表示,目前证监会正在会同包括银监会在内的有关方面,抓紧研究城商行发行上市的有关要求,主要是信息披露方面的要求.在有关政策明确後,进一步推动城商行发行工作,但目前还没有明确的时间表.

他表示,只要符合上市条件,证监会对各类企业包括商业银行上市总体持积极支持态度,但中小商业银行包括城市商业银行上市工作有其特殊性.

上海证券报此前报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并徵求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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