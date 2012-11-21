证监会称未接到工行及建行A股承销资格咨询和申请--报载

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透上海11月21日电---针对近期大型商业银行可能染指A股首次公开发行(IPO)承销的传闻,中国证券报周三引述证监会相关部门负责人称,截至目前,没有接到来自工行(601398.SS)、建行(601939.SS)以及工银国际、建银国际有关A股承销牌照事宜的咨询和申请,也未接到上述机构关於保荐机构资格的咨询和申请.
上述负责人澄清时表示,"这一传闻只是传闻."
上周本地另一官方媒体--上海证券报曾报导,据悉,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)正通过其全资控股子公司申请内地投行牌照,从而曲线杀入保荐承销领域.这种模式未来也可能被更多的银行仿效,引发证券业担忧.
报导并援引该负责人指出,目前中国境内金融业实施分业经营和监管,同时也在推动综合经营试点.在现行法律法规下,除非另有规定,商业银行无法直接取得A股承销牌照和保荐机构资格.截至目前,共有六家商业银行直接参股证券公司.除国家开发银行外,其余五家均系债务处置原因而小比例持有相关券商股权,并须按照《商业银行法》规定在两年内予以处置.
该负责人并称,国开行、中行(601988.SS)(3988.HK)只能通过下属证券子公司从事A股承销业务,商业银行还不能直接从事A股承销业务.目前非证券公司类金融机构参股、控股证券公司均属综合经营试点,仍要经过专门审批.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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