中国证监会处罚恒生网络等三家公司 因涉非法经营证券业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 中国证监会周三称，对涉嫌非法经营证券业务案的杭州恒生网络技术服务有限责任公司等三家企业，予以没收非法所得、罚款，以及对相关人员予以警告并罚款等处罚。
恒生网络是恒生电子(600570.SS)的控股子公司，另外两家公司为同花顺(300033.SZ)和上海铭创软件技术有限公司。在此之前，恒生网络和同花顺均已压缩或关闭了相关软件的场外配资功能。
证监会表示，上述公司开发具有开立证券交易子账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金交易结算清算等多种属性功能的系统，投资者可借其不履行实名开户程序即可进行证券交易。
而上述企业在明知客户经营方式情况下，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券市场秩序。
因此没收恒生公司违法所得1.33亿元人民币，并处以3.99亿元罚款，对其董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款；没收铭创公司违法所得1,599万元，并处以4,796万元罚款；对其董事长刘照波、总经理谢承刚给予警告，并分别处以20万元罚款。
同时，没收同花顺公司违法所得217.7万元，并处以653.1万元罚款；对其副总经理朱志峰、产品经理郭红波给予警告，并分别处以10万元、5万元罚款。
上述公司相关业务所涉及的股票场外配资功能，被视作导致今年中国股市剧烈震荡的重要原因之一。证监会此前强调，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，必须予以清理整顿。
恒生电子今日收报45.69元，近一个月累计下跌近三成；同花顺同日收报38.79元。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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