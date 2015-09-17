券商称场外配资清理不会“一刀切”合规账户将正常运行--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 此前中国证券监管部门要求券商9月底之前清理完场外配资的消息，引发证券公司和信托两类机构纷争四起。对此，中国证券报周四引述多家券商人士表示，将严格执行监管部门对于账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。
报导引述券商称，此次账户清理并不是简单地销户或断开外部接入信息系统，而是将符合《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》所列违法业务活动特征的账户予以规范。
一大型证券公司相关负责人表示，在对外部接入系统的清理整顿上，只要不存在下设子账户、分账户、虚拟账户等情形、不存在违反账户实名制规范或涉嫌场外配资的，经合规部门认可的合规的接入系统，将保持账户正常运行。
被认为是导致今年股票市场大起大落的重要“元凶”之一的场外配资，一直为市场所关注。稍早本地媒体报导，证监会要求券商彻底清除违法违规的配资账户，原则上在本月末前完成，个别存量较大的公司不得晚于10月底。
证券时报报导称，各券商对上述要求执行尺度不一，个别甚至要求信托方限期关闭所有外接系统数据服务。中融信托、北方信托、外贸信托、云南信托等公司陆续发函质疑，所涉及券商包括华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、国泰君安(601211.SS)等大型券商。
报导称，华泰证券、齐鲁证券等多数券商一直紧绷着“一刀切”式限时清理这根弦。尽管目前监管口径尚未改变，但面对多家信托公司发函强烈反对，广发证券(000776.SZ)(1776.HK)和国信证券(002736.SZ)尺度已有松动迹象。
证券时报同日还引述消息称，周三(16日)下午银监系统召开闭门会议，商讨证券信托问题。此外，有关部门已向京沪等地多家信托公司下达通知，召集公司董事长今日开会。业内人士分析，此次会议内容或许与本轮场外配资清理有关。
在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸周一表示，截止上周五(11日)，已完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%，还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。
6月末以来，中国股票市场风起云涌波动加大，证监会及其他部门接连出台稳定市场的多项举措，然而目前看来市场并未完全回复正轨。
(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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