券商称场外配资清理不会“一刀切”合规账户将正常运行--报载

路透上海9月17日 - 此前中国证券监管部门要求券商9月底之前清理完场外配资的消息，引发证券公司和信托两类机构纷争四起。对此，中国证券报周四引述多家券商人士表示，将严格执行监管部门对于账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。

报导引述券商称，此次账户清理并不是简单地销户或断开外部接入信息系统，而是将符合《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》所列违法业务活动特征的账户予以规范。

一大型证券公司相关负责人表示，在对外部接入系统的清理整顿上，只要不存在下设子账户、分账户、虚拟账户等情形、不存在违反账户实名制规范或涉嫌场外配资的，经合规部门认可的合规的接入系统，将保持账户正常运行。

被认为是导致今年股票市场大起大落的重要“元凶”之一的场外配资，一直为市场所关注。稍早本地媒体报导，证监会要求券商彻底清除违法违规的配资账户，原则上在本月末前完成，个别存量较大的公司不得晚于10月底。

证券时报报导称，各券商对上述要求执行尺度不一，个别甚至要求信托方限期关闭所有外接系统数据服务。中融信托、北方信托、外贸信托、云南信托等公司陆续发函质疑，所涉及券商包括华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、国泰君安(601211.SS)等大型券商。

报导称，华泰证券、齐鲁证券等多数券商一直紧绷着“一刀切”式限时清理这根弦。尽管目前监管口径尚未改变，但面对多家信托公司发函强烈反对，广发证券(000776.SZ)(1776.HK)和国信证券(002736.SZ)尺度已有松动迹象。

证券时报同日还引述消息称，周三(16日)下午银监系统召开闭门会议，商讨证券信托问题。此外，有关部门已向京沪等地多家信托公司下达通知，召集公司董事长今日开会。业内人士分析，此次会议内容或许与本轮场外配资清理有关。

在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸周一表示，截止上周五(11日)，已完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%，还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。

6月末以来，中国股票市场风起云涌波动加大，证监会及其他部门接连出台稳定市场的多项举措，然而目前看来市场并未完全回复正轨。

(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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