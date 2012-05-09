中国证监会放宽QFII资格申请限制

路透上海5月9日电---中国证监会基金监管部主任王林近日表示,为鼓励境外机构进入中国市场进行长期投资,证监会已放宽合格境外机构投资者(QFII)资格申请限制,并将对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.

上海证券报周三援引王林介绍,结合新增500亿美元QFII额度,证监会将继续加大引入境外长期资金的力度,简化QFII申请文件要求和审批流程,加快QFII资格审批,积极协调解决QFII参与股指期货等投资中所遇到的问题.

同时拟适当降低境外机构QFII资格标准、扩大机构类型及投资范围、放宽开立账户和资金汇出入限制、尽快明确所得税政策等,并参考周边国家和地区证券市场情况,进一步提高QFII投资占资本市场比例.

王林透露,33家获得QFII资格的境外机构正在申请首批投资额度102.5亿美元,37家已在境内投资运作的QFII在申请追加投资额度125亿美元.目前全部QFII累计盈利合计1,516亿元.

对於RQFII,王林介绍,近日RQFII投资额度宣布增加500亿人民币,用於发行以内地A股指数为标的、以人民币计价、在香港交易所上市的ETF产品.不少基金公司和证券公司都在对RQFII-ETF产品方案进行深入研究,已有华夏、嘉实、易方达、南方4家正式向香港证监会递交申请.

RQFII首批试点中,债券产品由於发行期集中,产品雷同等原因，资金募集不如预期顺利.为充分利用新增的投资额度,避免恶性竞争.本次500亿元投资额度将不单独批给各试点机构,而由经香港证监会批准发行的RQFII-ETF产品共同使用.机构根据实际情况使用额度,各机构全部ETF产品合计不超过500亿元.

此次审批RQFII-ETF产品时,拟掌握三项原则,即机构在指数上要选择大盘蓝筹、市场覆盖性好的指数,如沪深300、中证100、富时A50或MSCI中国A股指数;每个指数原则上只批准一只RQFII-ETF产品;成熟一只批准一只,避免一哄而上.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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