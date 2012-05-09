证监会官员称要尽可能放松行业管制

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海5月9日电---中国证券监督管理委员会副主席庄心一周二表示,要最大限度地放松证券行业管制,下一步将完善监管手段和方法,减少审批,加强事中监测和事後问责.
刊登在证监会网站的新闻稿援引他的话称,下一步监管改革的主要思路还包括,坚持正确的监管理念,不断提高监管公信力;在守住监管底线的前提下,包容失败;加强对信息披露的监管和对违法违规行为的打击力度等.
他并指出,当前证券业能够为市场提供的金融产品、交易工具、中介服务都太少.全行业必须把握发展机遇,加快创新发展,着力提升中介服务能力,不断增强在新时期、新阶段的核心竞争力.
证监会提供的数据显示,目前中国证券业整体保持稳定健康发展态势,各项风控指标优於监管标准,行业实力大幅增强.2011年,行业总资产、净资产、净资本分别是2004年5倍、8倍和10倍.
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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