中国证监会副主席桂敏杰转任上证所理事长

路透上海4月13日电---中国证券报周五报导称,国务院决定桂敏杰担任上海证券交易所党委书记,并提名其为上海证交所理事长人选,免去其中国证券监督管理委员会党委副书记、副主席职务;上海证交所理事会随後召开会议,选举桂敏杰为上海证交所理事长.

报导指出,耿亮由於年龄原因不再担任上海证交所党委书记、理事长职务.

中国证监会主席郭树清表示,这次上海证交所主要负责人的调整是一次正常的人事变化,两位理事长人选都曾先後担任中国证监会党委副书记、副主席的职务,体现了中国证监会对上海证券交易所的重视.

他指出,交易所作为资本市场的具体组织者和一线监管者,在推动市场规范创新发展、保障市场平稳安全运行等方面发挥着重要作用.上海证券交易所要积极转变观念,进一步强化服务意识;积极参与和落实新股发行体制改革,完善退市和分红制度,支持多层次资本市场发展.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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