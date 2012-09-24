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中国财经 | 2012年 9月 24日 星期一 10:05 BJT

证监会称境外投资者看好A股--新浪

路透北京9月24日电---据本地媒体新浪财经报导引述中国证监会主席助理张育军表示,目前沪深交易所在海外进行路演,引起投资人良好反应,境外主权基金、养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场,对A股市场投资需求强烈,申请投资额度积极性都很高.

新浪财经上周六报导并称,此前上交所、深交所和中金所主要负责人带队,奔赴欧、美、东南亚、日韩等地进行为期十天的路演,游说海外基金通过QFII(合格境外机构投资者)渠道,投资已处底部状态的中国股市.一方面争取更多资金进入股市,另一方面为股市投资者提供更多产品.

"在政策支持和监管层的大力推动下,包括韩国央行、罗斯柴尔德家族基金等QFII加速建仓A股,诸多QFII认为A股估值已经接近国外成熟市场水平,成长性却好於其他市场,因此A股吸引力显着增强."报导称.

最近几年A股市场表现令人失望,沪综指.SSEC2011年累计跌幅逾21.6%,今年迄今下跌已超7.8%.上周五沪综指收报2,026.690点,涨1.853点或0.09%,此前一交易日该股指创下近44个月收盘新低.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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