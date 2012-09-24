证监会称境外投资者看好A股--新浪

路透北京9月24日电---据本地媒体新浪财经报导引述中国证监会主席助理张育军表示,目前沪深交易所在海外进行路演,引起投资人良好反应,境外主权基金、养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场,对A股市场投资需求强烈,申请投资额度积极性都很高.

新浪财经上周六报导并称,此前上交所、深交所和中金所主要负责人带队,奔赴欧、美、东南亚、日韩等地进行为期十天的路演,游说海外基金通过QFII(合格境外机构投资者)渠道,投资已处底部状态的中国股市.一方面争取更多资金进入股市,另一方面为股市投资者提供更多产品.