证监会拟允许基金公司设立专业子公司

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透上海6月30日电---中国证监会计划进一步放松对基金公司资产管理业务的管制,拟允许基金公司通过设立专业子公司,开展专项资产管理业务.
周五稍晚证监会网站发布"基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法"及其配套规则修订草案并公开徵求意见,此次修订内容主要包括,拓宽资产管理计划的投资范围,允许开展专项资产管理业务,允许专项资产管理计划投资非上市公司股权、债权类资产、收益权类资产以及中国证监会认可的其他资产.
此外,还将取消投资比例限制,取消资产管理计划投资单只股票不得超过计划资产净值20%以及投资单一证券不得超过10%的限制,使得基金管理公司可以根据产品特点和客户需求自行约定投资比例,设计更为灵活的产品,例如投资单一中小企业私募债的资产管理计划.
证监会有关部门负责人指出,允许基金公司采用专业子公司的形式开展特定资产管理业务,一方面推动公司差异化竞争,一方面强化风险隔离;而取消关於费率管制的规定,给予特定资产管理业务较为宽松的监管环境.
该负责人并称,将允许资产管理计划份额通过大宗交易平台转让,增加流动性.借鉴信托行业的做法,放松特定多个客户资产管理业务的人数限制,不再限制单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者人数.
而为了加强风险控制,《试点办法》要求基金管理公司必须成立子公司才能开展专项资产管理业务,从而将专项资产管理业务的风险从公募业务中剥离出来.(完)
参看相关细节,请点选中国证监会网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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