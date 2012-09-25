中国拟允许期货和保险公司销售基金

路透北京9月25日电---为拓展基金的销售渠道,中国证监会正与保监会等部门磋商,拟允许保险机构参与基金销售,同时也在探讨允许期货公司销售基金事宜.

上海证券报周二报导引述中国证监会基金部主任王林表示,就保险类机构申请基金业务销售工作,已与保监会等部门多次磋商,完成了保险机构销售证券投资基金管理暂行规定的制定,即将公开徵求意见.

此外,监管部门还积极调研期货公司销售基金的事宜,进一步拓展基金行业的销售渠道.

在基金持有人密切关注的基金费率方面,证监会将继续推动行业费率的改革,在坚持固定管理费模式为制度的基础上,通过放松费率管制的方式,适当降低行业整体收费水平.

对於基金行业重要的业务领域--特定客户资产管理,王林指出,"再次启动特定客户资产管理业务试点办法的修订工作,目前试点办法的修订已完成,并公开徵求意见,不久也可发布实施."

他透露,近期监管已向社会公开徵求证券基金投资公司子公司管理暂行规定的徵求意见稿,拟允许基金公司设立控股子公司专门从事特定客户资产管理和基金销售业务.

此外,监管部门还将配合人民银行对商业银行设立基金管理公司试点管理办法进行修订,以适当扩大商业银行范围;同时还将发布实施《关於合格境外机构投资者有关问题的规定》,降低合格境外机构投资者(QFII)资格要求,简化审批程序,放开对QFII开设账户.

上海证券报此前引述天相数据称,中国已披露半年报的67家基金公司旗下1,085只基金上半年盈利997.56亿元人民币,成为2010年以来基金"最赚钱的上半年";但同期管理费收入同比下降14%,至129亿元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟

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