中国证监会拟松绑券商资管业务

路透上海8月23日电---中国证监会正对证券公司资产管理业务管理办法进行修改.据新公布的徵求意见稿显示,今後券商集合资产管理计划将取消行政审批,改为备案管理;而且资管业务的投资范围拟增加中期票据、银行理财计划、商品和利率衍生品等,并允许资产管理参与融资融券交易.

证监会网站周三稍晚发布新版《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其配套实施细则的徵求意见稿.新规拟调整集合计划强制清盘的相关规定,删除"理财产品连续20个交易日资产净值低於1亿元人民币应终止"的规定.

根据新规定,一般集合理财计划投资范围可增加中票、保证收益和保本浮动收益商业银行理财计划等.在此基础上,面向高端客户的限额特定资产管理计划还可以投资商品期货等证券期货交易所交易的品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,以及证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品.

对於定向资产管理,鉴於其面向高端客户及一对一性质,在法规允许客户投资的范围内,允许由客户和证券公司自愿协商,合同约定投资范围.

另外,新规还拟取消取消限额特定资产管理计划和定向资产管理双10%的限制,豁免指数化集合计划的双10%及3%关联交易投资限制,允许对集合计划份额根据风险收益特征进行分级.

所谓双10%的限制是指券商将其管理的客户资产投资於一家公司发行的证券,不得超过後者发行总量的10%;一个集合资产管理计划投资於一家公司证券,不得超过该集合资产计划资产净值的10%.

新规还拟适当允许集合计划份额在投资者之间有条件转让,调整自有资金参与或退出集合计划的规定.取消了集合计划资产中的证券,不得用於回购的限制.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。