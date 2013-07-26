证监会正配合央行研究QDII2制度 计划尽快推出--发言人

路透北京7月26日 - 中国境内个人投资者参与海外市场的新渠道正在逐步打通，中国证监会周五表示，正在配合央行等部门研究境内个人投资者的境外投资事宜，计划尽快推出相关制度。

证监会发言人在每周例行记者会上表示，“我们正在积极配合人民银行和有关部门，就QDII2制度进行研究和沟通，计划尽快推出。”

但他也表示，目前还没有推出该制度的具体时间表。

QDII2是合格境内个人投资者的简称，最早在中国央行2013年年度工作会议上公开露面。在部署2013年扩大人民币跨境使用政策时，央行提出要开展跨境个人人民币业务,稳妥推进人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点,积极做好合格境内个人投资者（QDII2）试点相关准备工作。

中国人民银行广州分行行长王景武上月表示，央行已同意广州、深圳作为QDII2业务试点，方案已上报国务院待批。

央行货币政策委员会秘书长、货币政策二司司长邢毓静此前亦表示，推动个人人民币跨境业务是央行今年的工作重点之一，不仅仅促进个人在贸易层面的便利化，还包括投资的便利化。将在合适的时机将推动个人合格投资者境外投资的试点。

目前对大部分境内个人投资者而言，参与境外市场投资只能以购买基金等方式，通过合格境内机构投资者（QDII）制度实现资金“出海”。

上述证监会发言人还表示，关于国内A股IPO重启方面目前没有新的进展。

此前市场普遍预期在完成新一轮新股发行体制改革后，A股首次公开发行将在今年下半年重启。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。