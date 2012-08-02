上市公司特别是“破净”公司有义务回购股份--证监会

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海8月2日电---中国股市的持续低迷,令股价跌破每股净资产的上市公司不断扩容.对此中国证监会有关部门负责人表示,监管部门支持上市公司回购股份,回购的股份可以依法注销,也可以依法奖励员工.
上海证券报周四援引该负责人指出,对於已经"破净"的公司,有增长潜力及资金条件的,更有义务回购,以保护股东权益.
"在市净率已经如此低的情况下,上市公司无论从自身出发,还是从保护持股股东权益出发,如果现金情况允许,都应该考虑回购股份,"该负责人称.
上证报的统计数据显示,截至7月底,沪深两市股价跌破每股净资产的股票已有71只,其中三成是市值过百亿的蓝筹股,包括交通银行(601328.SS)(3328.HK)、宝钢股份(600019.SS)等.
报导并引述专家认为,A股上市公司回购股份既有利於提升公司股票的内在价值,也有利於提振市场信心,当前部分绩优蓝筹股价值处於历史低位,甚至已遭"错杀",目前回购股份可谓正当其时.
近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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