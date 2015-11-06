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中国财经 | 2015年 11月 6日 星期五 17:17 BJT

中国证监会称证券公司已基本完成场外配资清理工作

路透上海11月6日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证券公司已基本完成场外配资清理工作。

6月中以来，场外配资清理成为A股市场承受的主要压力之一，而9月券商清理其场外配资业务，更是令A股雪上加霜。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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