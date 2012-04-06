证监会称新增500亿RQFII额度主要投资A股--报载

路透北京4月6日电---中国证券报周五报导援引证监会有关负责人称,新增的500亿元人民币人民币合格境外投资者(RQFII)额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"的限制.

本周稍早,中国证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.

该负责人称,本次新增RQFII投资额度允许试点机构用於发行人民币A股ETF产品,投资於A股指数成份股并在香港交易所上市.

2011年12月,中国证券监督管理委员会公布试点办法.第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.根据试点办法,试点初期不少於募集规模80%的资金投资於固定收益证券,包括各类债券及固定收益类基金,不超过募集规模20%的资金可投资於股票及股票类基金.

该负责人表示,下一步,证监会还将会同有关部门研究进一步扩大RQFII试点规模、机构范围及投资比例.

他并称,证监会目前正研究降低QFII门槛.而港股ETF正在抓紧推进,等技术系统测试完成即可推出.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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