证监会将优先审核西部企业IPO

中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员

路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。