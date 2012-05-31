证监会将优先审核西部企业IPO

中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员
路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
路透北京5月31日电---中国证监会将调整首次公开发行(IPO)审核进程安排,西部地区企业优先审核,并均衡安排沪深交易所拟上市企业审核进度,以缓解排队时间过长问题.
新华网周三稍晚援引证监会负责人称,西部地区包括国家规定的12省市区,湖南湘西、湖北恩施和吉林延边比照西部地区执行.
中国股市近期新股上市密集,5月沪深两市上市新股近20只.
据证监会介绍,2011年度,证监会共支持西部企业通过资本市场融资达780.68亿元人民币.
其中,核准18家西部企业分别在主板、创业板市场首发上市,募集资金为154.97亿元;核准49家西部地区上市公司再融资申请,总募集资金为625.7亿元,其中16家上市公司通过发行公司债券融资215.2亿元.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
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路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
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