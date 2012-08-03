证监会9月起下调证券期货市场收费标准（更新版）

(新增研究降低印花税等细节及更多背景)

路透北京/上海8月3日电---中国证监会周四称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.此外,证监会正在积极协调有关部门研究降低印花税.

这是继年内先後两次较大幅度降低交易手续费和市场监管费後的第三次下调收费.中国於2008年4月将证券(股票)交易印花税率从0.3%下调为0.1%,并于当年9月宣布调整证券(股票)交易印花税为单边徵收.

刊登在证监会网站上的新闻稿称,按照监管部门不断降低市场交易成本、提高市场效率、减轻投资者负担的总体要求，沪、深证券交易所A股交易经手费将按成交金额的千分之0.0696双向收取,降幅为20%;中登公司上海分公司A股交易过户费将按成交面额的千分之0.3双向收取,降幅为20%.

而四家期货交易所分品种交易手续费降幅从6.25%到50%不等,其中上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所期货交易手续费整体降幅分别为26%、17%、15.5%,中国金融期货交易所股指期货交易手续费将按成交金额的千分之0.025收取,降幅为28.57%.

证券市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低A股交易相关收费6亿元人民币,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费42亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低证券市场交易成本67亿元.

而期货市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低期货交易手续费10亿元,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费45亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低期货市场交易成本88亿元.证券、期货市场合计可减轻投资者交易成本155亿元.

近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失;并表示,监管部门支持上市公司回购股份.(完)

更多细节,请点选证监会网站(www.csrc.gov.cn)

--发稿 李文科/冉莹; 审校 黄凯/张喜良

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