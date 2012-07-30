证监会称将加快QFII资格审批

路透上海7月30日电---中国证监会有关部门负责人表示,证监会将继续加快QFII(合格境外机构投资者)资格审批,积极与相关部门协商增加QFII运作便利,加强投资运作监管,吸引更多境外长期资金进入境内资本市场.

证监会网站上周五稍晚并援引该负责人指出,私募股权投资机构可作为资产管理机构申请QFII资格.对於进一步放宽QFII外汇管理政策、尽快明确QFII税收政策等其他建议,证监会将积极协调相关部门进行研究.

证监会同时正式发布了《关於实施"合格境外机构投资者境内证券投资管理办法"有关问题的规定》,与此前的徵求意见稿相比,修改了第八条关於投资范围的表述,满足QFII投资银行间债券市场和中小企业私募债的需求.

中国证监会6月公布相关徵求意见稿,宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制,以吸引更多资金入市.其中,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.

证监会同时降低了QFII资格要求,其中资产管理机构、保险公司、其他机构投资者(养老金、主权基金等)的经营时间由五年降为两年,证券资产规模由50亿美元降为5亿美元,体现了鼓励境外长期资金进入的政策导向.(完)

参看详情,请点选中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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