郭树清：加大资本市场支持并购重组力度

路透上海5月6日电---中国证券监督管理委员会主席郭树清表示,当前推进上市公司并购重组已具备更加有利的条件.将进一步加大资本市场支持并购重组的力度,继续放松管制,着力强化市场基础建设.

中国证券报周六援引郭树清称,今年以来,上市公司回报股东的意识明显增强.据统计,2011年度共有1,613家上市公司提出现金分红方案,占全部上市公司的67%,超过2008年的52%、2009年的55%和2010年的61%;预计现金分红金额6,068亿元人民币,占上市公司2011年实现净利润的31%.

郭树清并指出,证监会将优先支持符合国家产业政策、有利於行业整合和结构优化的并购重组活动;积极推动部分改制上市公司整体上市;明确对借壳上市执行与IPO(首次公开发行)趋同的资质标准,加大对ST公司炒作的监管力度等.

近几年,上市公司并购重组市场日益活跃,交易规模快速扩张.2006-2011年,共143家上市公司实施行业整合类的重大资产重组,累计交易金额7,570亿元.截至2011年末,国务院国资委监管的117家央企集团中,已有43家基本实现主营业务整体上市,其中近半数采取了上市公司吸收合并、收购母公司资产等并购方式.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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