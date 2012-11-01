证监会拟大幅放宽券商自营投资范围

路透上海11月1日电---虽然中国证券市场走势持续疲弱,但监管层对参与机构业务规范管理的步伐并未停歇.继松绑资产管理业务後,证监会拟放宽证券公司自营投资范围,银行理财计划、集合资金信托计划,以及金融衍生品交易有望纳入其中.

中国证监会日前就证券公司自营业务投资范围公开徵求意见.在自营范围中,一是新增了在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券;二是将银行间市场可投资证券,由部分扩展到全部,以及原柜台交易中仅由证监会管辖证券,扩大至更多金融监管部门管辖品种.

在目前的金融市场上,银监会主要负责管理的银行理财计划等规模庞大;而集合资金信托计划近年来亦发展迅猛.

另外,证监会是次徵求意见稿明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策.即除对冲风险的外,只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易.

上海证券报周四引述证监会相关负责人表示,允许券商投资"新三板"挂牌企业,主要是为了扩大券商自营投资范围,同时也为该市场未来可能实施的做市商制度预留敞口."增一扩二"後,银行间市场发行的中期票据、短期融资券、资产证券化产品,等均被纳入证券公司自营投资范围.

8月证监会对证券公司资产管理业务管理办法进行修改.主要内容包括集合资产管理计划将取消行政审批,改为备案管理;业务投资范围将增加中期票据、银行理财计划、商品和利率衍生品等.

"新三板"市场原来特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为"新三板".8月"新三板"转让试点扩大,新增了上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.(完)

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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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