中国证监称将对台增加1000亿人民币RQFII额度

路透台北1月29日 - 中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋周二召开首次的两岸证券监理平台会议,会后中国证监会对台湾送出利多,称将增加1,000亿人民币额度,专门用于台湾RQFII试点.

此外,中国证监会亦表示,RQFII2也将扩及台湾居民.

中国证监会主席郭树清此前访问香港时曾提出RQFII和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平;并探讨推出QDII2(合格境内个人投资者)及RQFII2的可行性.

至于在台资证券商的市场准入部分,中国证监会也表示,将允许台资证券商与陆资在上海、福建和深圳合资设立证券公司,台资持股可达51%,不限业务类别.

目前中国允许外资券商在大陆的参股上限为49%,台湾此前即希望帮证券业者争取取得合资或参股券商的控制权.此外,目前中国并不允许有外资股权的券商从事A股经纪业务.

此外,中国证监会也开放台湾证券公司申请QFII资格时,以集团管理总资产计算,也将放宽在大陆工作的台湾和港澳居民,直接使用人民币投资A股.

台湾的开放方面,台湾金管会称,将放宽QDII来台投资总额上限至10亿美元,目前为5亿;此止也将放宽大陆证券期货机构投资台湾资本市场.(完)

(记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)

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