证监会批准郑商所开展玻璃期货交易

路透上海11月28日电---中国证监会近日批准郑州商品交易所开展玻璃期货交易.而证监会副主席姜洋周二公开表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批.

此外,鸡蛋期货正徵求相关部委意见;土豆、铁矿石、动力煤期货及期权、商品指数、碳排放权等新交易工具和战略性期货品种上市研发正在积极推进之中.

而针对近日关於股指期权即将推出的传闻,证监会相关负责人对国内媒体表示,此传闻并不属实,证监会没有推出股指期权的具体计划.

中国证券报周三报导引述姜洋的话称,期货交易管理条例的修改,为推出原油期货和国债期货预留了空间.目前原油期货市场建设正积极稳妥地推进.未来要研究以原油期货为突破口,推进中国期货市场对外开放的基本思路和总体规划,包括扩大期货保税交割试点、加快境外期货经纪业务试点步伐,拟定外资参股期货公司相关政策规定、引入境外投资者参与中国期货市场等.

他还表示,证监会正组织研究期货公司首次公开发行(IPO)上市、开展证券投资基金销售业务、设立现货子公司等创新业务试点.

证监会网站周二稍晚刊登的公告称,玻璃期货合约具体挂牌时间在证监会批复相关合约後,由郑交所根据市场状况和各项准备工作进展情况确定.

中国是世界平板玻璃第一生产大国,占世界总产量的一半以上,2011年平板玻璃年产值逾600亿元.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。