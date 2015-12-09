提请人大授权注册制改革中调整适用证券法有关规定--中国国务院

路透北京12月9日 - 中国国务院周三召开常务会议，通过提请全国人大常委会授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定(草案)；草案明确，在决定实施之日起两年内，授权对拟在上交所和深交所上市交易的股票公开发行实行注册制度。

“待全国人大常委会授权后，有关部门将制定相关规则，在公开征求意见后实施，并加强事中事后监管，切实保护投资者合法权益。”中国政府网引述会议称。

中国证监会稍后亦表示，积极稳妥推进股票发行注册制改革。将坚持循序渐进，稳步实施的原则，处理好改革的节奏、力度与市场可承受度的关系。注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

“当前，证监会除了做好注册制的各项准备工作外，将继续按照现行规定，做好新股发行审核工作，新股发行受理工作不会停止。注册制实施后，现有在审企业排队顺序不作改变，确保审核工作平稳有序过渡。”证监会网站新闻稿称。

证监会表示，将根据国务院确定的制度安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等相关部门规章和规范性文件，对注册条件、审核要求、信息披露、中介机构职责以及相应的事中事后监督管理等作出全面具体的规定，向社会公开征求意见后公布实施。

注册制实施后，要坚决落实以信息披露为中心的监管理念，将注册审核的重点转移到督促企业向投资者披露充分且必要的投资决策信息上来，不再对企业业绩与投资价值、未来发展前景等做实质判断和“背书”。

证监会并指出，实行注册制改革，必须突出强调事中事后监管。证监会将严厉打击和惩处违法违规行为，提高违法违规成本，保护投资者的合法权益；同时全面加强对欺诈发行和信息披露虚假的惩罚力度，通过责令回购股份、责令先行赔付等方式，使投资者所受经济损失获得及时补偿。

“特别重要的是，要严格实施上市公司退市制度，对欺诈发行和重大违法的上市公司实施强制退市，坚决清除出市场。”证监会称。

据路透上周报导，两位熟悉情况的消息人士透露，中国A股发行改革方案有望本周明确，随后全国人大常委会也将落实《证券法》相关条款的修订，意味着注册制实施在即，显示高层加快证券市场改革的决心。

证券法自1998年12月制定以来，2004年8月、2013年6月、2014年8月分别进行了个别条款的修改，2005年10月进行了较大修订。证券法修订草案共16章338条，其中新增122条，修改185条，删除22条。

**促进中央企业增效升级**

本次国务院常务会议并部署促进中央企业增效升级。要求加强分类指导，对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业实行关停并转或剥离重组；并创新政策支持，推动商业银行落实不良资产处置政策，加大产能过剩行业呆坏账核销力度。

会议明确，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，清理处置“僵尸企业”，到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显着下降。

“加快从非主业领域退出，严控产能过剩行业投资，促进国有资本更多地向关系国家安全、国民经济命脉的重点行业和关键领域集中。”

会议并指出，要坚持深化改革，以提高质量效益为中心，促进央企纾难解困，今后两年要以提质增效为重点；同时，加快混合所有制等改革，剥离企业办社会职能，2016年在全国全面推开供水、供电、供热和物业管理分离移交，启动剥离医疗、教育等公共服务机构试点。（完）

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