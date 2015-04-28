一季度中国券商净利达509亿元抵去年半年 经纪自营两融贡献多

路透上海4月28日 - 中国A股大牛市令国内券商赚得盆满钵满，一个季度的利润能抵上去年半年。据中国证券业协会数据，一季度国内券商累计实现净利509.25亿元人民币，为去年全年965.54亿元的52.7%；经纪、自营及融资融券为券商业绩三大推动力。

中国证券业协会网站披露，证券公司未经审计财务报表显示，124家证券公司一季度实现营业收入1,143.02亿元，为去年全年水平的43.9%。从各项业务来看，经纪业务仍是一季度券商主要收入来源，券商业代理买卖证券业务净收入达506.30亿元；其次是证券投资收益（含公允价值变动），共实现收入367.52亿元。

值得关注的是，融资融券业务对券商收入的贡献继续提高。一季度券商融资融券业务净收入为254.71亿元，占总营收的比例为22.3%；去年全年的占比为17.1%。

从资产负债来看，一季度不仅券商客户交易保证金大量涌入，而且券商自身的净资本亦有了不小的补充。一季度末客户交易结算资金余额1.78万亿元，较去年末增加0.58万亿元，增幅近五成；券商净资本达7,734.68亿元，一个季度净增近千亿元。

截至3月31日，全国124家证券公司总资产为5.23万亿元，净资产为1.02万亿元，托管证券市值31.67万亿元，受托管理资金本金总额为8.75万亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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