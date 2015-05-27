广发海通提高融资融券担保比例 南京证券控制持股集中风险

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透上海5月27日 - 在A股市场近日持续上涨之后，中国一些券商开始对其融资融券业务进行适度调整，以降低其业务风险。广发证券(000776.SZ)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)均调整融资融券的担保比例，而南京证券则出台新规定，控制信用帐户中持股过于集中的风险。
广发证券周二宣布，为控制融资融券业务风险，自当日起将标的证券的融资保证金由0.7上调至0.75；而海通证券当日亦宣布，自周四起将全体信用客户的融资（券）保证金比例上调5%，调整后会减少客户保证金可用金额及可开仓金额。
南京证券表示，自6月1日起，公司将对信用账户单一证券集中度实施控制，即投资者有未到期的融资融券负债，所持有的单一证券的市值占信用账户证券总市值的比例不得超过70%。达到指标控制上限时，由交易系统实时限制该证券的新增融资买入、担保品买入。
今年以来，沪深两市融资融券余额增长非常迅速。据中国证券金融股份公司数据，截止周一，两市融资融券余额已达20,329.4亿元，占A股流通市值比例达3.92%。
A股市场近期牛气冲天，大量资金入市，至周二沪综指.SSEC已连涨六日，连创逾七年收盘高点。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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