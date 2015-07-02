规范场外配资未设时间表 券商据自查报告整改--证券业协会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月2日 - 上海证券报周四报导，中国证券业协会昨日召开外部接入信息系统评估认证培训会，据多家券商与会人士透露，证券业协会相关领导会上表示，规范场外配资未设时间表，由券商根据自查报告妥善整改。
报导引述某大型上市券商经纪业务相关负责人表示，存量的产品形式的场外配资并不在整改之列，如存量的伞形信托、单一结构化产品等。
例如，某风险偏好较高的客户出资1,000万，再外部融资2,000万，用3,000万元去投资二级市场，这是合规的。但如果是将3,000万元用于向投资者提供融资资金，这样的做法属于非法从事证券经纪业务。
报导指出，对于新增的信托、基金子公司、一般法人机构等外部账户接入券商的信息系统的安全性，将由券商进行实质性审核，由券商根据客户提交的申请资料等进行风险评估，除提供应有的金融服务以外，由券商来甄别和排除非法经纪业务。
此外，证券公司未来将每月填报信息系统外部接入情况表及账户明细，这无疑将有助于监管层未来掌握更及时、动态的全市场杠杆资金的总量及分布。
报导还援引某不愿具名的大型券商人士表示，随着大盘持续调整，接入公司端口的一些配资公司也意识到风险，在反弹中主动调节杠杆，其接入的部分配资账户最近几天已基本无交易。
“对于存量的涉嫌从事非法经纪业务的账户，协会的意见是不采用一刀切的方式，而是交由券商自行处理，根据其此前提交的自查报告中的整改方式，与客户协商整改期限。”上述券商人士表示，对于一些资金总量较大的客户提出的更为灵活的方案，券商也将尽量配合。
中国证券业协会周二表示，通过对场外配资活动的调查摸排，初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。据调研了解，目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行，三个系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元人民币。
证券业协会并指出，证券公司对于涉嫌从事非法经纪业务、违反账户实名制规定的场外配资活动，要进行规范整顿。整改期间，存量可持续运行，但不增加新量。对于符合业务合规性要求的证券账户，证券公司应当持续做好服务。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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