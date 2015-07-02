规范场外配资未设时间表 券商据自查报告整改--证券业协会

路透上海7月2日 - 上海证券报周四报导，中国证券业协会昨日召开外部接入信息系统评估认证培训会，据多家券商与会人士透露，证券业协会相关领导会上表示，规范场外配资未设时间表，由券商根据自查报告妥善整改。

报导引述某大型上市券商经纪业务相关负责人表示，存量的产品形式的场外配资并不在整改之列，如存量的伞形信托、单一结构化产品等。

例如，某风险偏好较高的客户出资1,000万，再外部融资2,000万，用3,000万元去投资二级市场，这是合规的。但如果是将3,000万元用于向投资者提供融资资金，这样的做法属于非法从事证券经纪业务。

报导指出，对于新增的信托、基金子公司、一般法人机构等外部账户接入券商的信息系统的安全性，将由券商进行实质性审核，由券商根据客户提交的申请资料等进行风险评估，除提供应有的金融服务以外，由券商来甄别和排除非法经纪业务。

此外，证券公司未来将每月填报信息系统外部接入情况表及账户明细，这无疑将有助于监管层未来掌握更及时、动态的全市场杠杆资金的总量及分布。

报导还援引某不愿具名的大型券商人士表示，随着大盘持续调整，接入公司端口的一些配资公司也意识到风险，在反弹中主动调节杠杆，其接入的部分配资账户最近几天已基本无交易。

“对于存量的涉嫌从事非法经纪业务的账户，协会的意见是不采用一刀切的方式，而是交由券商自行处理，根据其此前提交的自查报告中的整改方式，与客户协商整改期限。”上述券商人士表示，对于一些资金总量较大的客户提出的更为灵活的方案，券商也将尽量配合。

中国证券业协会周二表示，通过对场外配资活动的调查摸排，初步了解掌握了场外配资活动的基本状况和风险特征。据调研了解，目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行，三个系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元人民币。

证券业协会并指出，证券公司对于涉嫌从事非法经纪业务、违反账户实名制规定的场外配资活动，要进行规范整顿。整改期间，存量可持续运行，但不增加新量。对于符合业务合规性要求的证券账户，证券公司应当持续做好服务。(完)

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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