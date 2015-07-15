中国证券公司上半年实现净利润1,532亿 同比增长近四倍

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海7月15日 - 中国证券业协会近期公布了2015年上半年的经营数据，125家公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，去年同期是930.3亿，同比增速超过250%，实现净利润1,531.96亿,去年同期是323.49亿，同比增速达到374%。
证券公司未经审计财务报表显示,125家证券公司上半年实现营业收入3,305.08亿元。各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入1,584.35亿元、证券承销与保荐业务净收入160.51亿元、财务顾问业务净收入43.54亿元、投资咨询业务净收入19.25亿元。
受托客户资产管理业务净收入122.14亿元、证券投资收益(含公允价值变动)920.63亿元、利息净收入366.40亿元,上半年实现净利润1531.96亿元, 116家公司实现盈利。
另据统计,截至2015年6月30日,125家证券公司总资产为8.27万亿元,净资产为1.30万亿元,净资本为1.14万亿元,客户交易结算资金余额3.41万亿元,托管证券市值38.62万亿元,受托管理资金本金总额10.23万亿元。(完）
(发稿 徐永 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。