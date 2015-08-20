7月中国券商收入及净利环比大降逾四成 近半数机构自营浮亏

路透上海8月20日 - 中国证券业协会日前发布，7月券商各项业务均出现环比下降，营业收入及净利较上月大降逾四成；其中自营业务整体亏损逾100亿元人民币，有近半数券商自营业务遭遇浮亏。

上海证券报援引协会的数据并称，125家证券公司7月营业收入合计454.10 亿元，环比下降41.19%；净利润184.19 亿元，环比下降49.07%；125家证券公司中有120家当月实现盈利。

分不同业务看，财务顾问业务受二级市场波动影响最小，当月实现净收入11.08亿元，相比6月微幅下降3.65%。证券投资收入7月降幅最为显着，全月收入68.82亿元，环比大降50.15%。其中，证券产品投资收益169.76亿元，证券投资公允价值变动净收益-100.94亿元。值得注意的是，接近半数证券公司自营业务出现浮亏。

此外，经纪、投行、融资融券等其他业务收入也出现不同程度的下降，7月分别为285.95亿元、21.60亿元、112.84亿元，环比降幅各为24.16%、41.1%、29.63%。

截至2015年7月末，125家证券公司总资产8.16万亿元，净资产1.32万亿元。7月全行业平均财务杠杆倍数为3.55倍，最低的公司为1.00倍，最高的为4.95倍；而上半年行业平均杠杆倍数为3.74倍，最高的公司为5.17倍。

杠杆率下降的主要原因在于证券公司融资类业务规模出现下降，以及股指下行导致的金融资产缩水。

7月券商风险管理能力有明显好转。截至2015年7月末，证券公司加权平均流动性覆盖率为344.77%，较上月大幅增加104.70个百分点。平均净稳定资金率为165.08%，较上月提升达27.89个百分点，125家券商均已达到100%的监管要求。而在6月底，有18家公司净稳定资金率低于120%，3家公司流动性覆盖率低于120%，处于警戒线附近。

瑞银证券分析师崔晓雁表示，展望下半年，证券行业竞争环境喜忧参半。“喜”主要体现在深港通和注册制预计下半年推出，以及《证券法》修改为券商进行股权激励消除制度障碍；“忧”的是券商牌照放开和价格战升级。此外，A 股市场大幅波动为券商业绩带来较大的不确定性。(完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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