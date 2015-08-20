7月中国券商收入及净利环比大降逾四成 近半数机构自营浮亏

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月20日 - 中国证券业协会日前发布，7月券商各项业务均出现环比下降，营业收入及净利较上月大降逾四成；其中自营业务整体亏损逾100亿元人民币，有近半数券商自营业务遭遇浮亏。
上海证券报援引协会的数据并称，125家证券公司7月营业收入合计454.10 亿元，环比下降41.19%；净利润184.19 亿元，环比下降49.07%；125家证券公司中有120家当月实现盈利。
分不同业务看，财务顾问业务受二级市场波动影响最小，当月实现净收入11.08亿元，相比6月微幅下降3.65%。证券投资收入7月降幅最为显着，全月收入68.82亿元，环比大降50.15%。其中，证券产品投资收益169.76亿元，证券投资公允价值变动净收益-100.94亿元。值得注意的是，接近半数证券公司自营业务出现浮亏。
此外，经纪、投行、融资融券等其他业务收入也出现不同程度的下降，7月分别为285.95亿元、21.60亿元、112.84亿元，环比降幅各为24.16%、41.1%、29.63%。
截至2015年7月末，125家证券公司总资产8.16万亿元，净资产1.32万亿元。7月全行业平均财务杠杆倍数为3.55倍，最低的公司为1.00倍，最高的为4.95倍；而上半年行业平均杠杆倍数为3.74倍，最高的公司为5.17倍。
杠杆率下降的主要原因在于证券公司融资类业务规模出现下降，以及股指下行导致的金融资产缩水。
7月券商风险管理能力有明显好转。截至2015年7月末，证券公司加权平均流动性覆盖率为344.77%，较上月大幅增加104.70个百分点。平均净稳定资金率为165.08%，较上月提升达27.89个百分点，125家券商均已达到100%的监管要求。而在6月底，有18家公司净稳定资金率低于120%，3家公司流动性覆盖率低于120%，处于警戒线附近。
瑞银证券分析师崔晓雁表示，展望下半年，证券行业竞争环境喜忧参半。“喜”主要体现在深港通和注册制预计下半年推出，以及《证券法》修改为券商进行股权激励消除制度障碍；“忧”的是券商牌照放开和价格战升级。此外，A 股市场大幅波动为券商业绩带来较大的不确定性。(完）
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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