明年应从推进证券法修法等方面推进注册制改革--专家

路透北京11月18日 - 因去年股市剧烈波动受拖延的《证券法》修订工作近期将有新进展。中国全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵周五表示，明年应从推进《证券法》修法、进一步完善定向增发、放开股票发行价格的行政管制三方面推进股票发行注册制改革。

财经网援引吴晓灵在财经年会上的讲话称，《证券法》修法列入了今年12月的人大常委会立法计划。她希望能够如期进行《证券法》的二审稿审议，并在修法过程中完善证券定义，为创新打非和功能监管奠定法律基础，为建立多层次资本市场提供法律保证。

她并希望《证券法》能为注册制改革制定原则性的规定，并完善监管手段，更好地打击违法违规行为，维护市场秩序，保护投资人的利益。

“各种必要的原则，应该在《证券法》当中予以明确。”她说，“如果没有一个更开放的证券定义，很多资产证券化的创新会受到阻碍，许多非法证券活动难以找到合法证据对其进行打击。”

吴晓灵称，用接近二级市场的价格来进行定向增发，将有利于优质公司获得融资的机会，有利于提高上市公司的质量。她建议以发行时的市价为基准的定增价格，用折扣率和锁定期的搭配，引导企业按市价发行。

另外，监管部门也可以考虑建立储架发行制度，提高融资效率。一次核准，分次发行，同时要延长核准批文的有效期限，比如从现在的6个月延长到12个月，让公司有更大的自主权，选择更合适的窗口进行再融资。

吴晓灵并指出，注册制本质是把资本市场融资自主权交给市场投融资主体，发行价格和时机的选择，应由投资者和融资者决定。放开发行价格，可能会出现破发的现象，但能够让投资者理性投资。监管部门的发行审核，要以信息披露为中心，加大违法违规的处罚力度。

证券法自1998年12月制定以来，2004年8月、2013年6月、2014年8月分别进行了个别条款的修改，2005年10月进行了较大修订。证券法修订草案共16章338条，其中新增122条，修改185条，删除22条。（完）