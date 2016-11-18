明年应从推进证券法修法等方面推进注册制改革--专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月18日 - 因去年股市剧烈波动受拖延的《证券法》修订工作近期将有新进展。中国全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵周五表示，明年应从推进《证券法》修法、进一步完善定向增发、放开股票发行价格的行政管制三方面推进股票发行注册制改革。
财经网援引吴晓灵在财经年会上的讲话称，《证券法》修法列入了今年12月的人大常委会立法计划。她希望能够如期进行《证券法》的二审稿审议，并在修法过程中完善证券定义，为创新打非和功能监管奠定法律基础，为建立多层次资本市场提供法律保证。
她并希望《证券法》能为注册制改革制定原则性的规定，并完善监管手段，更好地打击违法违规行为，维护市场秩序，保护投资人的利益。
“各种必要的原则，应该在《证券法》当中予以明确。”她说，“如果没有一个更开放的证券定义，很多资产证券化的创新会受到阻碍，许多非法证券活动难以找到合法证据对其进行打击。”
吴晓灵称，用接近二级市场的价格来进行定向增发，将有利于优质公司获得融资的机会，有利于提高上市公司的质量。她建议以发行时的市价为基准的定增价格，用折扣率和锁定期的搭配，引导企业按市价发行。
另外，监管部门也可以考虑建立储架发行制度，提高融资效率。一次核准，分次发行，同时要延长核准批文的有效期限，比如从现在的6个月延长到12个月，让公司有更大的自主权，选择更合适的窗口进行再融资。
吴晓灵并指出，注册制本质是把资本市场融资自主权交给市场投融资主体，发行价格和时机的选择，应由投资者和融资者决定。放开发行价格，可能会出现破发的现象，但能够让投资者理性投资。监管部门的发行审核，要以信息披露为中心，加大违法违规的处罚力度。
证券法自1998年12月制定以来，2004年8月、2013年6月、2014年8月分别进行了个别条款的修改，2005年10月进行了较大修订。证券法修订草案共16章338条，其中新增122条，修改185条，删除22条。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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