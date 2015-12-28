对失信上市公司等将采取惩戒措施 包括限制发债--中国证监会

路透北京12月28日 - 中国国家发改委、证监会、中国人民银行等逾20个部委签署合作备忘录，对违法失信的上市公司及相关机构和人员实施联合惩戒措施，包括限制发行企业债及在银行间债市发债、禁止参加政府采购活动等。

本次联合惩戒对象包括被证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的上市公司及相关机构和人员，包括上市公司，上市公司董监事和高级管理人员，上市公司控股股东和实际控制人、大股东，上市公司收购人及重组和发行股份购买资产的交易各方及其董监事等。

除限制发债及禁止参加政府采购外，失信上市公司及相关机构和个人的相关失信纪录，在未来设立商业银行或分行、设立券商期货公司和基金公司、设立保险公司时将作为审批参考；将限制境内上市公司实行股权激励计划或限制成为股权激励对象、限制补贴性资金支持等。（完）