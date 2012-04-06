五家券商或将试点保证金产品--报载

路透上海4月6日电---中国证券报周五报导称,继信达证券率先试点後,经过交易所多次论证,华泰证券(601688.SS)、海通证券(600837.SS)、银河证券、中信证券(600030.SS)、国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.

此举意味着股市总量超过8,000亿元人民币的客户保证金可能部分被盘活,为客户及券商带来更多收益,而非目前仅仅作为银行活期存款.

报导称,信达证券率先推出名为"现金宝"的保证金产品後,令部分闲置资金可投资银行存款以获得更高收益.此前保证金对应的年化0.5%的活期利率,而现金宝能获得2.9%的年化收益率;对於券商而言,可获得一定的管理费收入,原本券商向银行缴纳的资金存管费也可大大减少.目前信达证券参与现金宝的保证金规模达17亿元,占其保证金总额的五分之一.

报导指出,上述五家券商的保证金规模将占到全市场保证金的20%以上.一旦五家券商参与试点,意味着近2,000亿元保证金有望被盘活.

报导称,综合多家券商方案来看,未来试点范围的保证金产品不仅有望投资存款、国债,甚至可能投向股权质押式回购等创新类产品.

在目前的保证金第三方存管制度下,大量未盘活的保证金为博取收益在券商帐户和银行帐户间来回搬家.有券商人士担心证券行业被理财市场边缘化,甚至有观点称,"券商四处拉客户开户,其实是在为银行拉存款".(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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