五家券商或将试点保证金产品--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海4月6日电---中国证券报周五报导称,继信达证券率先试点後,经过交易所多次论证,华泰证券(601688.SS)、海通证券(600837.SS)、银河证券、中信证券(600030.SS)、国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.
此举意味着股市总量超过8,000亿元人民币的客户保证金可能部分被盘活,为客户及券商带来更多收益,而非目前仅仅作为银行活期存款.
报导称,信达证券率先推出名为"现金宝"的保证金产品後,令部分闲置资金可投资银行存款以获得更高收益.此前保证金对应的年化0.5%的活期利率,而现金宝能获得2.9%的年化收益率;对於券商而言,可获得一定的管理费收入,原本券商向银行缴纳的资金存管费也可大大减少.目前信达证券参与现金宝的保证金规模达17亿元,占其保证金总额的五分之一.
报导指出,上述五家券商的保证金规模将占到全市场保证金的20%以上.一旦五家券商参与试点,意味着近2,000亿元保证金有望被盘活.
报导称,综合多家券商方案来看,未来试点范围的保证金产品不仅有望投资存款、国债,甚至可能投向股权质押式回购等创新类产品.
在目前的保证金第三方存管制度下,大量未盘活的保证金为博取收益在券商帐户和银行帐户间来回搬家.有券商人士担心证券行业被理财市场边缘化,甚至有观点称,"券商四处拉客户开户,其实是在为银行拉存款".(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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