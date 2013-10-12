国信证券事业部高管接受公安机关调查--报载

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京10月12日 - 中国证券报周六报导引述国信证券发布声明内容称，该公司固定收益事业部总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、固定收益事业部债券交易部总经理谢文贤“因个人原因”正在接受公安机关调查。
报导并称，对于孙明霞等三位高管被调查的原因，国信证券未作进一步说明，并表示公司已对固定收益业务工作做了全面安排。目前，该公司固定收益事业部各项业务运行正常。
今年中国债券市场掀起了自327国债期货事件来最大的监管风暴。此前在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人进行直接调查。（完）
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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