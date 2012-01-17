去年中国券商净利润同比缩水近五成

万达集团与中国银联联合推进支付创新 打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透上海1月17日电---中国证券业协会近日公布2011年度证券公司经营情况显示,109家证券公司的四大主营业务收入全部下降,全年累计实现净利润393.77亿元人民币,全行业净利润同比下降49.23%.
从盈利公司比例看,2011年度,90家证券公司实现盈利,占证券公司总数的83%.而2010年度所有证券公司均实现盈利.
据初步统计,证券公司未经审计财务报表显示,109家证券公司全年实现营业收入1,359.50亿元.各主营业务收入分别为:代理买卖证券业务净收入688.87亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入241.38亿元,受托客户资产管理业务净收入21.13亿元,证券投资收益(含公允价值变动)49.77亿元.
与2010年度数据相比,四大主营业务收入均有不同程度下降.2010年度,证券经纪业务及服务净收入1,084.90亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入272.32亿元,受托客户资产管理业务净收入21.83亿元,证券投资收益(含公允价值变动)206.76亿元. 截至2011年12月31日,109家证券公司总资产为1.57万亿元,净资产为6,302.55亿元、净资本为4,634.02亿元，受托管理资金本金总额为2,818.68亿元.这组数据中,只有总资产一项同比下降,净资产、净资本和受托管理资金本金均实现正增长.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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