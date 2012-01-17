去年中国券商净利润同比缩水近五成

从盈利公司比例看,2011年度,90家证券公司实现盈利,占证券公司总数的83%.而2010年度所有证券公司均实现盈利.

据初步统计,证券公司未经审计财务报表显示,109家证券公司全年实现营业收入1,359.50亿元.各主营业务收入分别为:代理买卖证券业务净收入688.87亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入241.38亿元,受托客户资产管理业务净收入21.13亿元,证券投资收益(含公允价值变动)49.77亿元.

与2010年度数据相比,四大主营业务收入均有不同程度下降.2010年度,证券经纪业务及服务净收入1,084.90亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入272.32亿元,受托客户资产管理业务净收入21.83亿元,证券投资收益(含公允价值变动)206.76亿元. 截至2011年12月31日,109家证券公司总资产为1.57万亿元,净资产为6,302.55亿元、净资本为4,634.02亿元，受托管理资金本金总额为2,818.68亿元.这组数据中,只有总资产一项同比下降,净资产、净资本和受托管理资金本金均实现正增长.(完)