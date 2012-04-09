券商有望助投资者直投海外--报载

路透上海4月9日电---券商创新是当下中国证券行业热门话题.证券时报周一报导称,中国证券业协会日前已向监管层建议,在现有合格境内机构投资者(QDII)框架下,适时开通国内券商的专项QDII经纪业务,为国内符合一定条件的投资者直接投资境外市场提供服务.

报导指出,专项QDII经纪业务是指具有QDII资格的证券公司,在国家外管局已经核准的QDII投资额度内,通过其境外子公司的经纪业务通道,向符合一定条件的国内投资者提供直接投资境外证券市场的经纪服务.国内投资者可以其自有外汇资金和购入外汇资金进行境外市场的证券交易.

报导称,专项QDII经纪业务不同于一般意义上的QDII业务,不直接提供理财产品.该业务类似于QDII专户业务,但不设投资顾问,不提供代客理财,而是在总账户控制的前提下,向符合一定条件的国内投资者提供对外投资的渠道,实质上属於经纪业务.

专项QDII经纪业务也不同于"港股直通车",合格境内投资者并不直接在境内银行和境外证券公司开户,而是由境内证券公司、境外证券公司分别在专项QDII账户下设立子账户,分配给投资者.投资者投资於境外证券市场的外汇总额并不是增量,而是占用证券公司已经获得国家外汇局核准的QDII投资额度.

某券商资产管理部负责人表示,专项QDII经纪业务的开展能够对外汇占款适度疏导,有利於资本的有效配置.该业务的推出可以盘活QDII业务,避免QDII额度的空置;有助於国内证券公司拓展国际业务,加强国内跨境一体化管理.

目前国内不少银行、基金公司、券商已经拥有QDII额度,截至2月29日,共有96家QDII累计获得752.47亿美元额度,其中招商证券(600999.SS)、中金公司、光大证券(601788.SS)、华泰证券(601688.SS)等券商已获得2-10亿美元不等的QDII额度.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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