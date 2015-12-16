中国证监会完成对系统内54家单位巡视 共发现问题逾百个

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月16日 - 中国证监会周三表示，已完成对系统内54家单位的巡视，涵盖所属38个派出机构、19个会管单位，共发现廉政建设、作风建设、选人用人等方面问题103个。
中央纪委监察部网站新闻稿称，针对今年专项巡视中发现的大额资金存管问题，证监会督促被巡视单位边巡边改、立巡立改，3个会管单位对存在的超发薪酬问题迅速整改，积极组织清退超发薪酬工作。
新闻稿并称，今年证监会抽调了14名新任或拟任纪委书记担任巡视组副组长，针对重点人、重点事、重点问题，采取小队伍、多批次、高频率的做法，将专项巡视扩大到9家经营性会管单位。
新闻稿并表示，证监会根据巡视发现的问题以及提出的意见建议，出台落实党风廉政建设主体责任的实施意见、进一步加强会管单位管理的若干意见和会管单位贯彻落实“三重一大”决策制度的指导意见等。
随着中国反腐力度的不断加大和范围的不断扩展，近期已有多名来自中国金融业高管因不同原因受到处分。
中纪委网站此前公布，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。另外，证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。(完)
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。