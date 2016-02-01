中国19家钢铁上市公司去年业绩亏损 亏损面超五成

路透上海2月1日 - 据上海证券报周一报导，截至1月31日，在已公布2015年业绩预告的上市钢铁公司中，已有19家公司亏损，三家预告净利下降50%以上，只有一家继续盈利，一家预告业绩增长。这意味着去年钢铁上市公司亏损率达56%。

报导指出，除了亏损比例高，去年钢铁上市公司亏损额也非常大，且品种覆盖建筑用钢、板材、不锈钢、特钢等各大品类。其中，酒钢宏兴(600307.SS)预亏69.6亿元人民币，武钢股份(600005.SS)预亏68亿元，马钢股份(600808.SS)预亏48.23亿元，鞍钢股份(000898.SZ)预亏43.76亿元，重庆钢铁(601005.SS)预亏39亿元。

另外，包钢股份(600010.SS)预亏32亿元-38亿元，太钢不锈(000825.SZ)预亏35亿元-37亿元，本钢板材(000761.SZ)预亏31亿元-32亿元，华菱钢铁(000932.SZ)、八一钢铁(600581.SS)、韶钢松山(000717.SZ)均预亏20亿以上。

去年一年，钢铁需求萎缩，原材料价格大跌，使钢铁价格一跌再跌。去年末，中国钢铁协会中国钢材价格指数为56.37点，同比降幅32.16%。中钢协会员钢铁企业去年亏损645.34亿元，而上年为盈利225.89亿元。

西本新干线高级分析师邱跃成认为，原材料一路下跌，加剧了企业经营风险。相比之下，国企经营机制没有民企灵活，库存过高给企业带来了减值损失。另外，运输成本居高不下，使内陆企业亏损更高。此外，行业景气度高时，盲目扩张和投资铁矿导致负债率高企，也是钢企亏损严重的重要原因。

“钢铁行业低迷形式或要持续三五年。这对于高负债率的钢企来说，将难以煎熬。”一些分析人士这样认为。

为了过冬，资产重组或债务重组或成为2016年众多钢铁上市公司的关键。宝钢集团今年率先行动，宝钢集团旗下两家上市公司八一钢铁和韶钢松山均公告，因宝钢集团正在筹划与其相关的重大事项，其股票均将于2月1日起停牌。

国务院对钢企脱困非常重视，今年初就提出要化解钢铁煤炭行业过剩产能。国务院常务会议明确提出，在近几年淘汰落后钢铁产能9,000多万吨的基础上，再压减粗钢产能1亿吨-1.5亿吨。另据中国证券报周一报导，据中钢协介绍，关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定之中，中钢协将配合做好相关工作。（完）