中国9月汽车销量同比降1.8% 环比增8.2%--行业协会

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海10月10日电---中国汽车工业协会周三公布,9月份国内汽车销量达161.74万辆,同比下降1.75%,环比亦增长8.17%,其中9月乘用车销量131.56万辆,同比下降0.30%.
中汽协新闻稿显示,1-9月中国汽车销量达1,409.23万辆,同比增长3.37%.其中乘用车前三季销量1,126.96万辆,同比增长6.94%.
9月,汽车销量排名前十位的生产企业依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、华晨、长城、奇瑞、广汽和吉利.其中上汽和东风分别销售39.20万辆和23.25万辆.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
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