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中国财经 | 2012年 10月 10日 星期三 16:41 BJT

中国9月汽车销量同比降1.8% 环比增8.2%--行业协会

路透上海10月10日电---中国汽车工业协会周三公布,9月份国内汽车销量达161.74万辆,同比下降1.75%,环比亦增长8.17%,其中9月乘用车销量131.56万辆,同比下降0.30%.

中汽协新闻稿显示,1-9月中国汽车销量达1,409.23万辆,同比增长3.37%.其中乘用车前三季销量1,126.96万辆,同比增长6.94%.

9月,汽车销量排名前十位的生产企业依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、华晨、长城、奇瑞、广汽和吉利.其中上汽和东风分别销售39.20万辆和23.25万辆.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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