中国9月70个大中城市新建住宅售价同比升9.1%

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京10月22日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.1%，为连续第九个月上涨，且涨幅进一步扩大。
从环比看，9月新建住宅销售价格上升0.72%，连续第16个月上涨，涨幅较前月有所缩窄。
重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数分别同比上升16%和17%。
房价(较上年同期变动，%)
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月
9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3
(较上月变动，%)
0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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