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中国财经 | 2013年 10月 14日 星期一 09:48 BJT

中国9月CPI同比上升3.1% PPI下降1.3%

路透北京10月14日 - 中国国家统计局周一公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%。路透预估中值分别为上涨2.9%和下降1.4%。

统计局并公布，9月CPI中的食品价格同比上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；环比来看，9月CPI和PPI分别上涨0.8%和0.2%。

9月通胀数据如下：

实际值 预估中 预估区间 上月 上年同

值 期

居民消费价格指数(CPI) 3.1 2.9 2.3 ~ 3.2 2.6 1.9

工业生产者出厂价格指数( -1.3 -1.4 -1.6 ~ -1.2 -1.6 -3.6

PPI)

中国国家统计局定于周五（18日）召开国民经济运行情况发布会，公布三季度GDP和9月工业、投资和消费数据详情。路透访问分析师预计，中国三季度GDP同比增长7.8%，9月工业同比增长10.1%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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