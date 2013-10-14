中国9月CPI同比上升3.1% PPI下降1.3%

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京10月14日 - 中国国家统计局周一公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%。路透预估中值分别为上涨2.9%和下降1.4%。
统计局并公布，9月CPI中的食品价格同比上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；环比来看，9月CPI和PPI分别上涨0.8%和0.2%。
9月通胀数据如下：
实际值 预估中 预估区间 上月 上年同
值 期
居民消费价格指数(CPI) 3.1 2.9 2.3 ~ 3.2 2.6 1.9
工业生产者出厂价格指数( -1.3 -1.4 -1.6 ~ -1.2 -1.6 -3.6
PPI)
中国国家统计局定于周五（18日）召开国民经济运行情况发布会，公布三季度GDP和9月工业、投资和消费数据详情。路透访问分析师预计，中国三季度GDP同比增长7.8%，9月工业同比增长10.1%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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