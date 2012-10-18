中国9月全国财政收入同比增11.9% --财政部

* 9月财政收入同比增长11.9%,前三季度增10.9%

* 财政收入增幅明显回升,与经济企稳回升相吻合

* 年初设定的财政收入增长9.5%的目标不难完成

路透北京10月18日电---中国经济的企稳回升也让9月份财政收入重返两位数增幅,一改6月份以来增幅不断放缓态势.随着中国经济的企稳回升,预计完成年初设定的财政收入增长9.5%的目标问题并不大.

中国财政部周四公布,9月份全国财政收入8,258亿元人民币,同比增长11.9%.其中中央本级收入延续上月的下降势头,同比下降2.4%,但降幅明显小於8月份的同比下降6.7%.

数据显示,前三季度累计全国财政收入90,588亿元,比去年同期增加8,925亿元,增长10.9%.累计增幅比去年同期回落18.6个百分点,其中税收收入增幅同比回落18.8个百分点.

财政部称,前三季收入增幅明显回落的主要原因包括经济增长放缓及企业效益下滑,物价涨幅回落以及结构性减税政策力度较大.

其中,9月份出口退税同比增加36.2%(账务上作冲减收入处理).出口退税增幅较高,主要是加快出口退税进度,相应增加退税数额.这与中国稳定外贸,加快出口退税进度後9月贸易数据明显回升相匹配.

此外,9月非税收入大增,同比增长27.1%.其中,中央非税收入同比增长24.6%,地方非税收入同比增长27.8%.

中国周四公布三季度经济数据显示,尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优於预期的9月消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.

而在支出方面,9月份全国财政支出11,679亿元,比去年同月增加1,660亿元,增长16.6%.前三季度累计全国财政支出84,119亿元,比去年同期增加14,639亿元,增长21.1%.

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览:(资料来源财政部网站)

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2011年

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财政收入 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8

财政支出 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8 21.2 (完)

--发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯

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