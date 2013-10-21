版本:
中国
中国财经 | 2013年 10月 21日 星期一 16:40 BJT

中国9月外汇占款大增至1264亿元人民币--路透测算

路透北京10月21日 - 路透根据中国央行周一公布数据测算，9月外汇占款大幅增加至1,264元人民币；同时财政存款减少2,924亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为275,179.54亿元；财政性存款余额为38,973.73亿元。

上述两项数据表明，9月份市场因此增加的流动性为4,188亿元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

外汇占款(亿元) 1,264 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 6,837

财政性存款(亿元) -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299

2012年12月 11月 10月 9月

外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306

财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐