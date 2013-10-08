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中国财经 | 2013年 10月 8日 星期二 10:20 BJT

9月汇丰中国服务业PMI为52.4 环比微降

路透北京10月8日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的52.8微幅下降至52.4，仍为今年3月以来次高位。

其中，就业分项指数升至50.3，上月一度回落至萎缩区域的48.9。

这和官方数据一致验证中国服务业表现活跃。上周出炉的中国9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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