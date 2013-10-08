9月汇丰中国服务业PMI为52.4 环比微降

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月8日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的52.8微幅下降至52.4，仍为今年3月以来次高位。
其中，就业分项指数升至50.3，上月一度回落至萎缩区域的48.9。
这和官方数据一致验证中国服务业表现活跃。上周出炉的中国9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。