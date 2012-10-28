中国9月工业企业利润止跌回升--统计局

路透北京10月27日电---中国9月工业企业利润逆转此前五个月同比跌势,带动今年前三季累计利润缩窄降幅,这一微观层面的数据再度证实中国经济已现企稳迹象.

中国国家统计局周六公布,1-9月全国规模以上工业企业实现利润35,240亿元人民币,同比下降1.8%,远低於1-8月3.1%的同比降幅;9月当月实现利润4,643亿元,同比增长7.8%,较8月的下降6.3%大幅逆转.

无论是消费、投资还是外贸,中国9月宏观经济数据普遍好於预期,而从最新数据看,业界之前颇为担忧的工业企业利润,也出现改善迹象,印证了在前期"稳增长"措施下,中国经济企稳回升的态势基本确立.

路透在三季度宏观数据後对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料升至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.

统计局数据并显示,1-9月规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润10,070亿元,同比下降11.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润8,093亿元,同比降11.4%;私营企业实现利润10,921亿元,同比增长15.6%.

在41个工业大类行业中,26个行业利润同比增长,14个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损.其中汽车制造业增长10.8%,电力、热力生产和供应业增长44.6%.石油加工、炼焦和核燃料加工业则由同期盈利转为亏损.

期内,规模以上工业企业实现主营业务收入657,220亿元,同比增长10.2%.主营业务收入利润率为5.36%.

下为工业企业利润历史数据一览:

1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年

同比变动(%) -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

同比变动(%) 7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2

注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。