中国9月新增信贷稍逊预期 十八大前货币政策料以稳为主

* 9月新增贷款略低於预期,并创下年内单月次低

* 当月社会融资规模1.65亿元,处年内月度高位

* 短期内不降息预期居多,十八大前政策料以稳为主

路透上海10月12日电---中国金融机构9月新增人民币贷款仅逾6,000亿元,低於此前预期,并创下年内单月增量次低.而当月社会融资规模则大增至1.65万亿元,处於年内月度高点附近.业内人士认为,从央行近期只做逆回购而不降准等操作来看,十八大前货币政策料以稳为主,降息和降准的可能性不大.

央行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款6,232亿元,低於路透调查中值的6,500亿元.此前的年内月份低点为7月的5,401亿元;9月社会融资规模为1.65万亿元,比上月多4,041亿元,此前年内月份高点为1.8万亿元左右.

国海证券投资分析员范小阳认为,9月略低的信贷总量,显示出央行在政策执行上的稳扎稳打意图,"至少在十八大之前,应该不会有太多或者更意外的刺激政策出台."

他进一步解释说,对中国经济面临的主要问题--结构调整来说,降息并不能有效发挥作用.此前利率市场化给贷款利率提供的下浮空间也尚未用足,再加上仍时隐时现的通胀忧虑,短期内降息的必要性和可能性并不大.

此前中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将於11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.

不过在貌似平淡的新增信贷中,信托贷款的异军突起值得关注.9月该类贷款增加2,024亿元,较8月增加近一倍,并达到年内高点.今年1-8月信托贷款的月均增量仅为600余亿元.

对此,兴业银行首席经济学家鲁政委表示,9月社会融资总量比7、8月都大,但信贷、发债量却不及前两个月,"主要是信托贷款继续衔枚疾走,充当了主力军.目前投资项目资本金没有足够的拨款,贷款和发债又不能做资本金,只有靠信托来了."

从社会融资规模角度看,交通银行金研中心研究员鄂永健也指出,债券融资增加势头良好,而且现在发债成本还很低,没必要进一步向下引导,因此目前看来降息确实没有必要.但存准或有调整空间,因准备金率过高,会影响银行的债券购买力.

央行三季度以来以连续滚动的逆回购操作,在满足市场流动性的同时,也在不断减弱市场多数机构对短期内降准的预期.但仍有业内人士认为,央行应下调存款准备金率.

"中国的资金面状况仍然偏紧,央行应尽快下调存准率."瑞穗证券亚洲公司董事总经理、首席经济学家沈建光就称.

华宝信托宏观分析师聂文称也指出,随着房地产市场有所恢复,以及居民消费价格更加稳定,央行有可能在第四季度下调存款准备金率,以降低企业借贷成本.

央行数据并显示,前三季度社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元.其中人民币贷款增加6.72万亿元;信托贷款增加7,015亿元;企业债券净融资1.56万亿元,;非金融企业境内股票融资2,177亿元.

具体到9月,信托贷款增加2,024亿元,同比多增2,247亿元;企业融资方面,债券净融资2,278亿元,同比多1,758亿元;非金融企业境内股票融资158亿元,同比少78亿元.

中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过面对节後因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性,十八大前降准可能趋弱.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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