中国9月制造业PMI初值微升至47.8--汇丰

* 制造业PMI微幅回升,脱离41个月低点

* 但仍为连续第11个月处在荣枯线下方

* 制造业仍在减速,但步伐逐渐趋稳

* 第四季有望温和改善,得益於政府宽松举措

路透北京9月20日电---汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌指出,制造业依然乏力是受新业务疲弱和去库存时间长于预期拖累,这会增加就业市场压力,并已促使中国政府在过去数周内加大宽松力度.

"制造业仍在减速,但步伐正逐渐趋稳...近期的放宽举措应能帮助制造业从第四季开始有温和改善,"他说.

Markit提供的新闻稿并显示,9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.

不过,新订单和新出口订单指数虽然仍处在50下方的萎缩区域,但环比均略有回升.投入和产出价格指数亦双双升至四个月高位.

欲浏览汇丰PMI图表,请点选(link.reuters.com/hej72t)

安信证券宏观经济分析师尤宏业亦评价道,经济仍在底部处於比较弱的状态,而汇丰PMI相对偏重中小企业,所以受贸易的影响可能更大一些.

他预计,今年年底到明年年初政策有可能更积极一些,整体经济四季度也许略有回升,但本轮调整回升期恐怕需要更长时间,且在初期不见得有明显的趋势."整个来看就是L型",他说.

PMI数据公布後,中国股市沪综指.SSEC扩大跌幅,最新下滑1.23%;人民币兑美元大体持稳在6.2977元人民币;对中国消息敏感的澳元兑美元和日圆则几无变动.

是次PMI预览数据样本采集自9月12-18日之间,终值定於9月29日发布.

PMI预览数据是基於每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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