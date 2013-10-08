9月汇丰中国服务业PMI环比略降 经济仍温和复苏

* 汇丰服务业PMI环比略降

* 就业指数返回50上方

* 服务业表现活跃

* 宏观经济仍在温和复苏道路

路透北京10月8日 - 中国9月汇丰服务业PMI环比略降，但仍为半年以来次高水准，而且就业指数亦返回荣枯线上方。这和此前出炉的官方非制造业数据一道，表明服务业表现活跃，宏观经济仍在温和复苏道路。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)环比微幅降至52.4，为今年3月以来次高位；其中就业分项指数升至50.3，上月一度回落至48.9的萎缩区域。

“中国服务业扩张步伐看来正以比二季度更快的速度企稳，这带动就业指数从8月的萎缩重新进入扩张领域，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“再加上制造业PMI逐渐改善，中国经济仍处在温和复苏道路上。”

他认为，更加稳固且可持续的经济复苏则需要结构改革来推动。

Markit提供的新闻稿显示，在客户需求上升的背景下，月内有略逾14%受访企业报告经营活动量上升，有7%企业报告下降；另外有14%受访企业新订单量上升，主要得益于新产品问世和市况好转。

当月就业分项指数返回荣枯线上方，许多企业表示增加用工是为了应对新订单增长；企业投入价格和收费价格指数环比均略有下滑，但降幅轻微。

上周中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布，9月官方非制造业商务活动指数升至55.4，比上月上升1.5个百分点。这和汇丰数据一道，验证服务业表现活跃。

不过，汇丰服务业PMI企业经营活动预期指数较8月创下的五个月新高大幅下降3.3个点，虽然仍然远高于50，但却是将近八年调查历史中的次低值，有企业担心客户需求相对疲弱将影响增长前景。

而更早出炉的中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。前期稳增长举措对经济的支撑恐暂告一段落，未来整体预计呈现平稳态势。

招商证券认为，总的来看底线思维的宏观调控稳定了市场预期，扭转了国内经济有失速下滑风险的不利局面，“整体看，中国经济正在从高速增长向中速增长的转化阶段，只要PMI指数维持在临界值之上，就不必对经济形势过于悲观。“

虽然今年上半年中国经济增速回落至7.6%，但在国家主席习近平看来，中国经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

“实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，只要7%的增速就够了，”他在出席亚太经合组织工商领导人峰会时称，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右；而通货膨胀率则温和回升，失业率基本稳定。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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