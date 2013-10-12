中国9月出口同比降0.3% 进口同比增7.4%--海关

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月12日 - 中国海关周六公布，9月出口同比下降0.3%，当月进口同比增长7.4%。路透调查预估分别为增长6%和7%。
9月贸易顺差为152亿美元，路透调查预估中值为顺差277亿美元。
中国前三季度出口同比增长8%，进口增长7.3%，贸易顺差为1,694亿美元。
9月贸易数据详情如下:
指标 9月实际值 9月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -0.3 6.0 2.0-8.0 7.0 9.9
进口(%) +7.4 7.0 4.0-10.3 7.0 2.4
贸易顺差(亿美元） 152 277 220-780 286 276.7
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）。（完）
(发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进)
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